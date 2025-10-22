فما لنا من شافعين ١٠٠ فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِیْنَ ۟ۙ

3

[ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) ] وه‌ ئێستا كه‌سێك نیه‌ كه‌ تكامان بۆ بكات هه‌روه‌كو چۆن باوه‌ڕداران به‌ ئیزنی خوا كه‌سانێك تكایان بۆ ئه‌كات.