فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
فَمَا
لَنَا
مِنْ
شَافِعِیْنَ
۟ۙ
3
فَمَا لَنَا حينئذ مِنْ شَافِعِينَ يشفعون لنا لينقذونا من عذابه