اِقْتَرَبَ

لِلنَّاسِ

حِسَابُهُمْ

وَهُمْ

فِیْ

غَفْلَةٍ

مُّعْرِضُوْنَ

۟ۚ

مَا

یَاْتِیْهِمْ

مِّنْ

ذِكْرٍ

مِّنْ

رَّبِّهِمْ

مُّحْدَثٍ

اِلَّا

اسْتَمَعُوْهُ

وَهُمْ

یَلْعَبُوْنَ

۟ۙ

لَاهِیَةً

قُلُوْبُهُمْ ؕ

وَاَسَرُّوا

النَّجْوَی ۖۗ

الَّذِیْنَ

ظَلَمُوْا ۖۗ

هَلْ

هٰذَاۤ

اِلَّا

بَشَرٌ

مِّثْلُكُمْ ۚ

اَفَتَاْتُوْنَ

السِّحْرَ

وَاَنْتُمْ

تُبْصِرُوْنَ

۟

قٰلَ

رَبِّیْ

یَعْلَمُ

الْقَوْلَ

فِی

السَّمَآءِ

وَالْاَرْضِ ؗ

وَهُوَ

السَّمِیْعُ

الْعَلِیْمُ

۟

بَلْ

قَالُوْۤا

اَضْغَاثُ

اَحْلَامٍ

بَلِ

افْتَرٰىهُ

بَلْ

هُوَ

شَاعِرٌ ۖۚ

فَلْیَاْتِنَا

بِاٰیَةٍ

كَمَاۤ

اُرْسِلَ

الْاَوَّلُوْنَ

۟

مَاۤ

اٰمَنَتْ

قَبْلَهُمْ

مِّنْ

قَرْیَةٍ

اَهْلَكْنٰهَا ۚ

اَفَهُمْ

یُؤْمِنُوْنَ