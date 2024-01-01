اَمِ

اتَّخَذُوْۤا

اٰلِهَةً

مِّنَ

الْاَرْضِ

هُمْ

یُنْشِرُوْنَ

۟

لَوْ

كَانَ

فِیْهِمَاۤ

اٰلِهَةٌ

اِلَّا

اللّٰهُ

لَفَسَدَتَا ۚ

فَسُبْحٰنَ

اللّٰهِ

رَبِّ

الْعَرْشِ

عَمَّا

یَصِفُوْنَ

۟

لَا

یُسْـَٔلُ

عَمَّا

یَفْعَلُ

وَهُمْ

یُسْـَٔلُوْنَ

۟

اَمِ

اتَّخَذُوْا

مِنْ

دُوْنِهٖۤ

اٰلِهَةً ؕ

قُلْ

هَاتُوْا

بُرْهَانَكُمْ ۚ

هٰذَا

ذِكْرُ

مَنْ

مَّعِیَ

وَذِكْرُ

مَنْ

قَبْلِیْ ؕ

بَلْ

اَكْثَرُهُمْ

لَا

یَعْلَمُوْنَ ۙ

الْحَقَّ

فَهُمْ

مُّعْرِضُوْنَ

۟

وَمَاۤ

اَرْسَلْنَا

مِنْ

قَبْلِكَ

مِنْ

رَّسُوْلٍ

اِلَّا

نُوْحِیْۤ

اِلَیْهِ

اَنَّهٗ

لَاۤ

اِلٰهَ

اِلَّاۤ

اَنَا

فَاعْبُدُوْنِ