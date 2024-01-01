لَقَدْ
اَنْزَلْنَاۤ
اِلَیْكُمْ
كِتٰبًا
فِیْهِ
ذِكْرُكُمْ ؕ
اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ
۟۠
3

Please check ayah 21:15 for complete tafsir.