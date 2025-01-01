آپ 20:26 سے 20:35 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں

وَیَسِّرْ لِیْۤ اَمْرِیْ ۟ۙ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِیْ ۟ۙ یَفْقَهُوْا قَوْلِیْ ۪۟ وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اَهْلِیْ ۟ۙ هٰرُوْنَ اَخِی ۟ۙ اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِیْ ۟ۙ وَاَشْرِكْهُ فِیْۤ اَمْرِیْ ۟ۙ كَیْ نُسَبِّحَكَ كَثِیْرًا ۟ۙ وَّنَذْكُرَكَ كَثِیْرًا ۟ؕ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِیْرًا ۟

3

قال موسى: رب وسِّع لي صدري، وسَهِّل لي أمري، وأطلق لساني بفصيح المنطق؛ ليفهموا كلامي. واجعل لي معينا من أهلي، هارون أخي. قَوِّني به وشدَّ به ظهري، وأشركه معي في النبوة وتبليغ الرسالة؛ كي ننزهك بالتسبيح كثيرًا، ونذكرك كثيرا فنحمدك. إنك كنت بنا بصيرًا، لا يخفى عليك شيء من أفعالنا.