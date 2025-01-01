قَالَ
رَبِّ
اشْرَحْ
لِیْ
صَدْرِیْ
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[ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) ] موساش - صلی الله علیه وسلم - فه‌رمووی: ئه‌ی په‌روه‌ردگار سینگم فراوان بكه‌ بۆ ئه‌وه‌ی كه‌ بتوانم باری قورسی پێغه‌مبه‌رایه‌تی و ئازاری خه‌ڵكی هه‌ڵبگرم.