قَالَ
رَبِّ
اشْرَحْ
لِیْ
صَدْرِیْ
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﴿قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِی صَدۡرِی ٢٥﴾ وَسِّعْهُ لِتَحَمُّلِ الرسالة