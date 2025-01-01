قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ ۟ۙ

3

وهنا التمس موسى - عليه السلام - العون من خالقه ، لكى يتسنى له أداء ما كلفه به فقال : ( رَبِّ اشرح لِي صَدْرِي ) أى : أسألك يا إلهى أن توسع صدرى بنور الإيمان والنبوة ، وأن تجعله يتقبل تكاليفك بسرور وارتياح .