اِذْهَبْ
اِلٰی
فِرْعَوْنَ
اِنَّهٗ
طَغٰی
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3
﴿ٱذۡهَبۡ﴾ رَسُولًا ﴿إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ﴾ وَمَنْ مَعَهُ ﴿إِنَّهُۥ طَغَىٰ ٢٤﴾ جَاوَزَ الْحَدّ فِي كُفْره إلَى ادِّعَاء الإلهية