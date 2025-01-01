اِذْهَبْ
اِلٰی
فِرْعَوْنَ
اِنَّهٗ
طَغٰی
۟۠
3
لما آنسه بالعصا واليد , وأراه ما يدل على أنه رسول , أمره بالذهاب إلى فرعون , وأن يدعوه .و " طغى " معناه عصى وتكبر وكفر وتجبر وجاوز الحد .