لِنُرِیَكَ
مِنْ
اٰیٰتِنَا
الْكُبْرٰی
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3
فعلنا ذلك; لكي نريك - يا موسى - من أدلتنا الكبرى ما يدلُّ على قدرتنا، وعظيم سلطاننا، وصحة رسالتك.