فَاَلْقٰىهَا
فَاِذَا
هِیَ
حَیَّةٌ
تَسْعٰی
۟
3
فألقاها موسى على الأرض، فانقلبت بإذن الله حية تسعى، فرأى موسى أمرًا عظيمًا وولى هاربًا.