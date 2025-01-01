فَاَلْقٰىهَا
فَاِذَا
هِیَ
حَیَّةٌ
تَسْعٰی
۟
3
﴿فَأَلۡقَىٰهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّةࣱ﴾ ثُعْبَان عَظِيم ﴿تَسۡعَىٰ ٢٠﴾ تَمْشِي عَلَى بَطْنهَا سَرِيعًا كَسُرْعَةِ الثُّعْبَان الصَّغِير الْمُسَمَّى بِالْجَانِّ الْمُعَبَّر بِهِ فِيهَا فِي آيَة أخرى