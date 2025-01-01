قَالَ اَلْقِهَا یٰمُوْسٰی ۟

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[ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (١٩) ] خوای گه‌وره‌ فه‌رمووی: ئه‌ی موسى - صلی الله علیه وسلم - گۆچانه‌كه‌ت فڕێ بده‌ سه‌ر زه‌وی.