الفاتحة
البقرة
آل عمران
النساء
المائدة
الأنعام
الأعراف
الأنفال
التوبة
يونس
هود
يوسف
الرعد
ابراهيم
الحجر
النحل
الإسراء
الكهف
مريم
طه
الأنبياء
الحج
المؤمنون
النور
الفرقان
الشعراء
النمل
القصص
العنكبوت
الروم
لقمان
السجدة
الأحزاب
سبإ
فاطر
يس
الصافات
ص
الزمر
غافر
فصلت
الشورى
الزخرف
الدخان
الجاثية
الأحقاف
محمد
الفتح
الحجرات
ق
الذاريات
الطور
النجم
القمر
الرحمن
الواقعة
الحديد
المجادلة
الحشر
الممتحنة
الصف
الجمعة
المنافقون
التغابن
الطلاق
التحريم
الملك
القلم
الحاقة
المعارج
نوح
الجن
المزمل
المدثر
القيامة
الانسان
المرسلات
النبإ
النازعات
عبس
التكوير
الإنفطار
المطففين
الإنشقاق
البروج
الطارق
الأعلى
الغاشية
الفجر
البلد
الشمس
الليل
الضحى
الشرح
التين
العلق
القدر
البينة
الزلزلة
العاديات
القارعة
التكاثر
العصر
الهمزة
الفيل
قريش
الماعون
الكوثر
الكافرون
النصر
المسد
الإخلاص
الفلق
الناس
Rebar Kurdish Tafsir
فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ٣٧
فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٧
فَاخْتَلَفَ
الْاَحْزَابُ
مِنْ
بَیْنِهِمْ ۚ
فَوَیْلٌ
لِّلَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
مِنْ
مَّشْهَدِ
یَوْمٍ
عَظِیْمٍ
۟
3
[
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ
] حیزب و فیرقهو گروپهكانى ئههلی كتاب ئیختیلاف و جیاوازی كهوته نێوانیانهوه دهربارهی عیسا - صلى الله عليه وسلم - جوولهكه ئهیانوت: كوڕی زینایهو دایكی زینای كردووه، گاورهكان ههندێكیان ئهیانوت: خوایه، وه ههندێكیان دهیانوت: كوڕی خوایه، وه ههندێكیان ئهیانوت: یهكێكه له سێ خوایهكه، وه موسڵمانان وتیان بهندهو پێغهمبهرى خوایه كه ئهمه وتهو بیروباوهڕى حهقه سهبارهت به عیسى- صلى الله عليه وسلم - كه خواى گهوره رێنمایى كردووین بۆى [
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٧)
] خوای گهورهش ئهفهرمووێ: ههڕهشهو دۆزهخ بۆ ئهو كافرانه له دیمهنهكانی ڕۆژی قیامهت كه ڕۆژێكی یهكجار گهورهیه خوای گهوره سزایان ئهدا لهسهر ئهو قسانهیان كه درۆ بۆ خواى گهوره ههڵدهبهستن و دهڵێن منداڵى ههیه.
