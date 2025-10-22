فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ٣٧ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٧ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَیْنِهِمْ ۚ فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۟

[ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ] حیزب و فیرقه‌و گروپه‌كانى ئه‌هلی كتاب ئیختیلاف و جیاوازی كه‌وته‌ نێوانیانه‌وه‌ ده‌رباره‌ی عیسا - صلى الله عليه وسلم - جووله‌كه‌ ئه‌یانوت: كوڕی زینایه‌و دایكی زینای كردووه‌، گاوره‌كان هه‌ندێكیان ئه‌یانوت: خوایه‌، وه‌ هه‌ندێكیان ده‌یانوت: كوڕی خوایه‌، وه‌ هه‌ندێكیان ئه‌یانوت: یه‌كێكه‌ له‌ سێ خوایه‌كه‌، وه‌ موسڵمانان وتیان به‌نده‌و پێغه‌مبه‌رى خوایه‌ كه‌ ئه‌مه‌ وته‌و بیروباوه‌ڕى حه‌قه‌ سه‌باره‌ت به‌ عیسى- صلى الله عليه وسلم - كه‌ خواى گه‌وره‌ رێنمایى كردووین بۆى [ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٧) ] خوای گه‌وره‌ش ئه‌فه‌رمووێ: هه‌ڕه‌شه‌و دۆزه‌خ بۆ ئه‌و كافرانه‌ له‌ دیمه‌نه‌كانی ڕۆژی قیامه‌ت كه‌ ڕۆژێكی یه‌كجار گه‌وره‌یه‌ خوای گه‌وره‌ سزایان ئه‌دا له‌سه‌ر ئه‌و قسانه‌یان كه‌ درۆ بۆ خواى گه‌وره‌ هه‌ڵده‌به‌ستن و ده‌ڵێن منداڵى هه‌یه‌.