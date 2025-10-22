فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ٣٧ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٧ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَیْنِهِمْ ۚ فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۟

﴿فَٱخۡتَلَفَ ٱلۡأَحۡزَابُ مِنۢ بَیۡنِهِمۡۖ﴾ أَيْ النَّصَارَى فِي عيسى أهو ابن اللَّه أَوْ إلَه مَعَهُ أَوْ ثَالِث ثَلَاثَة ﴿فَوَیۡلࣱ﴾ فَشِدَّة عَذَاب ﴿لِّلَّذِینَ كَفَرُوا۟﴾ بِمَا ذُكِرَ وَغَيْره ﴿مِن مَّشۡهَدِ یَوۡمٍ عَظِیمٍ ٣٧﴾ أَيْ حُضُور يَوْم الْقِيَامَة وَأَهْوَاله