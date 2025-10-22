وان الله ربي وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم ٣٦ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٣٦ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۟

﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ رَبِّی وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ﴾ بِفَتْحِ {أَنَّ} بِتَقْدِيرِ اذْكُرْ وَبِكَسْرِهَا بِتَقْدِيرِ قُلْ بِدَلِيلِ {مَا قُلۡتُ لَهُمۡ إِلَّا مَاۤ أَمَرۡتَنِی بِهِۦۤ أَنِ ٱعۡبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّی وَرَبَّكُمۡۚ} ﴿هَـٰذَا﴾ الْمَذْكُور ﴿صِرَ ٰ⁠طࣱ﴾ طَرِيق ﴿مُّسۡتَقِیمࣱ ٣٦﴾ مُؤَدٍّ إلَى الْجَنَّة