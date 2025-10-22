ذالك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ٣٤ ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٤ ذٰلِكَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِیْ فِیْهِ یَمْتَرُوْنَ ۟

[ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (٣٤) ] ئا ئه‌مه‌ عیسای كوڕی مه‌ریه‌مه‌و ئه‌مه‌ وته‌ی حه‌قه‌ ده‌رباره‌ی عیسا نه‌ك ئه‌وه‌ی كه‌ ئه‌و كه‌سانه‌ ئیختیلافیان هه‌یه‌ ده‌رباره‌ی عیسا كه‌ ئه‌ڵێن: كوڕی خوایه‌ یان خوایه‌.