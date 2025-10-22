وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢ وَّبَرًّا بِوَالِدَتِیْ ؗ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ۟

﴿وَبَرَّۢا بِوَ ٰ⁠لِدَتِی﴾ منصوب يجعلني مقدرا ﴿وَلَمۡ یَجۡعَلۡنِی جَبَّارࣰا﴾ مُتَعَاظِمًا ﴿شَقِیࣰّا ٣٢﴾ عَاصِيًا لِرَبِّهِ