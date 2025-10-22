وجعلني مباركا اين ما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٣١

وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّۭا ٣١