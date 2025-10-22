فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
فَاَشَارَتْ
اِلَیْهِ ؕ
قَالُوْا
كَیْفَ
نُكَلِّمُ
مَنْ
كَانَ
فِی
الْمَهْدِ
صَبِیًّا
۟
فأشارت مريم إلى مولودها عيسى ليسألوه ويكلموه، فقالوا منكرين عليها: كيف نكلم مَن لا يزال في مهده طفلا رضيعًا؟