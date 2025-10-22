يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
یٰۤاُخْتَ
هٰرُوْنَ
مَا
كَانَ
اَبُوْكِ
امْرَاَ
سَوْءٍ
وَّمَا
كَانَتْ
اُمُّكِ
بَغِیًّا
۟ۖۚ
3
يا أخت الرجل الصالح هارون ما كان أبوك رجل سوء يأتي الفواحش، وما كانت أمك امرأة سوء تأتي البِغاء.