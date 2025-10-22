فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ٢٤
فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّۭا ٢٤
فَنَادٰىهَا
مِنْ
تَحْتِهَاۤ
اَلَّا
تَحْزَنِیْ
قَدْ
جَعَلَ
رَبُّكِ
تَحْتَكِ
سَرِیًّا
۟
3
فناداها جبريل أو عيسى: أن لا تَحزني، قد جعل ربك تحتك جَدْول ماء.