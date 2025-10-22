۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢ ۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِیًّا ۟

[ فَحَمَلَتْهُ ] ئه‌و كاته‌ جبریل فووی كرده‌ ناو ملوانی كراسه‌كه‌ى یه‌كسه‌ر به‌ ئیزنی خوای گه‌وره‌ حه‌ملی بوو [ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢) ] ڕۆیشت و دووركه‌وته‌وه‌ بۆ شوێنێكی دوور.