قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ] مه‌ریه‌میش سه‌رى سوڕماو فه‌رمووی: چۆن من منداڵم ئه‌بێ له‌ كاتێكدا هیچ مرۆڤێك جیماعی له‌گه‌ڵ نه‌كردووم و لێم نزیك نه‌بۆته‌وه‌ [ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) ] وه‌ من شووم نه‌كردووه‌ به‌ حه‌ڵاڵی، وه‌ داوێن پیسیش نیم كه‌ زینام كردبێ.