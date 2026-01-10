وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ١٥ وَسَلَـٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّۭا ١٥ وَسَلٰمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوْتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا ۟۠

3

[ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (١٥) ] وه‌ سه‌لامی خوای گه‌وره‌ له‌سه‌ر یه‌حیا بێت له‌و ڕۆژه‌ی كه‌ له‌ دایك بوو، وه‌ له‌و ڕۆژه‌ش كه‌ ئه‌مرێ، وه‌ ئه‌و ڕۆژه‌ش كه‌ زیندوو ئه‌بێته‌وه‌، یاخود ئه‌مینه‌ له‌ شه‌یتان كه‌ له‌دایك ده‌بێت، وه‌ ئه‌مینه‌ له‌ خوای گه‌وره‌ كه‌ ده‌مرێت و زیندوو ده‌بێته‌وه‌.