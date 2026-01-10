وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ١٤ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّۭا ١٤ وَّبَرًّا بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ یَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا ۟

[ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٤) ] وه‌ كه‌سێك نه‌بوو كه‌ خۆ به‌گه‌وره‌زان و سه‌رپێچیكاری دایك و باوكی یان په‌روه‌ردگاری بێت، به‌ڵكو گوێڕایه‌ڵیان بوو.