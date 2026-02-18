سائن ان کریں۔
ہمارے مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔
عطیہ کریں۔
ہمارے مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔
عطیہ کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
مريم
12
12:19
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يٰيَحۡيٰى
خُذِ
الۡكِتٰبَ
بِقُوَّةٍ ؕ
وَاٰتَيۡنٰهُ
الۡحُكۡمَ
صَبِيًّا ۙ
١٢
اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے اس کو عطا کردی حکمت و دانائی بچپن ہی میں
تفاسیر
تہیں
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ
] دوای ئهوهی كه یهحیای پێ بهخشی خوای گهوره فهرمووی: ئهی یهحیا ئهو كتابهی كه بۆت دێت، یاخود تهورات به جددی و هێزو عهزیمهت و كۆششهوه به جوانی بیگره [
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٢)
] وه ههر له منداڵیهوه حیكمهت و دانایی و تێگهیشتن و زانیارى و كۆشش و رووكردنه چاكه، یاخود پێغهمبهرایهتیمان پێ بهخشی.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close