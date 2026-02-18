سائن ان کریں۔
ہمارے مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔
عطیہ کریں۔
ہمارے مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔
عطیہ کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
مريم
10
10:19
قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ١٠
قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةًۭ ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍۢ سَوِيًّۭا ١٠
قَالَ
رَبِّ
اجۡعَلْ
لِّىۡۤ
اٰيَةً ؕ
قَالَ
اٰيَتُكَ
اَلَّا
تُكَلِّمَ
النَّاسَ
ثَلٰثَ
لَيَالٍ
سَوِيًّا
١٠
عرض کیا : اے میرے پروردگار ! میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمادے فرمایا : تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کرسکو گے لوگوں سے تین راتیں متواتر
تفاسیر
تہیں
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً
] زهكهریا - صلى الله عليه وسلم - فهرمووی: ئهی پهروهردگار نیشانهیهكم پێ بده لهسهر ئهم موژدهیه كه منداڵمان دهبێ تا زیاتر دڵئارام بم [
قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (١٠)
] خوای گهوره فهرمووی: نیشانهی تۆ ئهوه بێ كه سێ شهو وسێ رۆژ لهسهر یهك ناتوانیت قسه لهگهڵ كهسدا بكهیت له كاتێكدا كه تۆ ساغ و سهلیمی لاڵ نیت (سێ شهو وسێ رۆژ لهسهر یهك زمانى بهسترا تهنها زیكرى خواى پێ دهكردو نهیدهتوانى قسهى لهگهڵ خهڵكى پێ بكات تهنها به ئاماژه نهبێت).
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close