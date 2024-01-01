قَالُوْۤا
اِنْ
یَّسْرِقْ
فَقَدْ
سَرَقَ
اَخٌ
لَّهٗ
مِنْ
قَبْلُ ۚ
فَاَسَرَّهَا
یُوْسُفُ
فِیْ
نَفْسِهٖ
وَلَمْ
یُبْدِهَا
لَهُمْ ۚ
قَالَ
اَنْتُمْ
شَرٌّ
مَّكَانًا ۚ
وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ
بِمَا
تَصِفُوْنَ
۟
Когда братья Йусуфа увидели то, что произошло, они сказали: «Если он действительно украл, то в этом нет ничего удивительного, потому что за его родным братом также водилось воровство. Мы не имеем к этому никакого отношения. От двух наших братьев можно ожидать многого, но они не приходятся нам родными». Своими словами они пытались унизить Йусуфа и его брата, однако Йусуф не стал говорить им слова, которые могли им не понравиться. Напротив, он сдержал гнев и скрыл от них истинное положение вещей. А про себя он подумал: «Вы обвиняете нас в злодеянии, а ведь сами совершаете еще большее зло. Аллаху прекрасно известно о том, что вы наговариваете на нас и лживо приписываете нам воровство, к которому мы не имеем никакого отношения».