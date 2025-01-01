لَقَدْ

كَانَ

فِیْ

یُوْسُفَ

وَاِخْوَتِهٖۤ

اٰیٰتٌ

لِّلسَّآىِٕلِیْنَ

۟

اِذْ

قَالُوْا

لَیُوْسُفُ

وَاَخُوْهُ

اَحَبُّ

اِلٰۤی

اَبِیْنَا

مِنَّا

وَنَحْنُ

عُصْبَةٌ ؕ

اِنَّ

اَبَانَا

لَفِیْ

ضَلٰلٍ

مُّبِیْنِ

۟ۚۖ

قْتُلُوْا

یُوْسُفَ

اَوِ

اطْرَحُوْهُ

اَرْضًا

یَّخْلُ

لَكُمْ

وَجْهُ

اَبِیْكُمْ

وَتَكُوْنُوْا

مِنْ

بَعْدِهٖ

قَوْمًا

صٰلِحِیْنَ

۟

قَالَ

قَآىِٕلٌ

مِّنْهُمْ

لَا

تَقْتُلُوْا

یُوْسُفَ

وَاَلْقُوْهُ

فِیْ

غَیٰبَتِ

الْجُبِّ

یَلْتَقِطْهُ

بَعْضُ

السَّیَّارَةِ

اِنْ

كُنْتُمْ

فٰعِلِیْنَ