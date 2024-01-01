قَالَ
لَنْ
اُرْسِلَهٗ
مَعَكُمْ
حَتّٰی
تُؤْتُوْنِ
مَوْثِقًا
مِّنَ
اللّٰهِ
لَتَاْتُنَّنِیْ
بِهٖۤ
اِلَّاۤ
اَنْ
یُّحَاطَ
بِكُمْ ۚ
فَلَمَّاۤ
اٰتَوْهُ
مَوْثِقَهُمْ
قَالَ
اللّٰهُ
عَلٰی
مَا
نَقُوْلُ
وَكِیْلٌ
۟
Йакуб сказал: «Я не отпущу с вами Беньямина, пока вы не дадите мне строжайшую клятву, что вернетесь домой вместе с ним, если только с вами не произойдет беды, которой вам не удастся избежать». Сыновья принесли клятву, которую от них потребовал отец, и тогда Йакуб сказал: «Достаточно того, что Аллах был свидетелем этого. Да сохранит вас Аллах!»