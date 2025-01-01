وَكَذٰلِكَ
یَجْتَبِیْكَ
رَبُّكَ
وَیُعَلِّمُكَ
مِنْ
تَاْوِیْلِ
الْاَحَادِیْثِ
وَیُتِمُّ
نِعْمَتَهٗ
عَلَیْكَ
وَعَلٰۤی
اٰلِ
یَعْقُوْبَ
كَمَاۤ
اَتَمَّهَا
عَلٰۤی
اَبَوَیْكَ
مِنْ
قَبْلُ
اِبْرٰهِیْمَ
وَاِسْحٰقَ ؕ
اِنَّ
رَبَّكَ
عَلِیْمٌ
حَكِیْمٌ
۟۠
3
﴿وَكَذَ ٰ⁠لِكَ﴾ كَمَا رَأَيْت ﴿یَجۡتَبِیكَ﴾ يَخْتَارك ﴿رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِن تَأۡوِیلِ ٱلۡأَحَادِیثِ﴾ تَعْبِير الرُّؤْيَا ﴿وَیُتِمُّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَیۡكَ﴾ بِالنُّبُوَّةِ ﴿وَعَلَىٰۤ ءَالِ یَعۡقُوبَ﴾ أَوْلَاده ﴿كَمَاۤ أَتَمَّهَا﴾ بِالنُّبُوَّةِ ﴿عَلَىٰۤ أَبَوَیۡكَ مِن قَبۡلُ إِبۡرَ ٰ⁠هِیمَ وَإِسۡحَـٰقَۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِیمٌ﴾ بِخَلْقِهِ ﴿حَكِیمࣱ ٦﴾ فِي صنعه بهم

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