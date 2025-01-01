وَكَذٰلِكَ
یَجْتَبِیْكَ
رَبُّكَ
وَیُعَلِّمُكَ
مِنْ
تَاْوِیْلِ
الْاَحَادِیْثِ
وَیُتِمُّ
نِعْمَتَهٗ
عَلَیْكَ
وَعَلٰۤی
اٰلِ
یَعْقُوْبَ
كَمَاۤ
اَتَمَّهَا
عَلٰۤی
اَبَوَیْكَ
مِنْ
قَبْلُ
اِبْرٰهِیْمَ
وَاِسْحٰقَ ؕ
اِنَّ
رَبَّكَ
عَلِیْمٌ
حَكِیْمٌ
۟۠
﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا رَأَيْت ﴿یَجۡتَبِیكَ﴾ يَخْتَارك ﴿رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِن تَأۡوِیلِ ٱلۡأَحَادِیثِ﴾ تَعْبِير الرُّؤْيَا ﴿وَیُتِمُّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَیۡكَ﴾ بِالنُّبُوَّةِ ﴿وَعَلَىٰۤ ءَالِ یَعۡقُوبَ﴾ أَوْلَاده ﴿كَمَاۤ أَتَمَّهَا﴾ بِالنُّبُوَّةِ ﴿عَلَىٰۤ أَبَوَیۡكَ مِن قَبۡلُ إِبۡرَ ٰهِیمَ وَإِسۡحَـٰقَۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِیمٌ﴾ بِخَلْقِهِ ﴿حَكِیمࣱ ٦﴾ فِي صنعه بهم