وَقَالَ

الْمَلِكُ

ائْتُوْنِیْ

بِهٖۤ

اَسْتَخْلِصْهُ

لِنَفْسِیْ ۚ

فَلَمَّا

كَلَّمَهٗ

قَالَ

اِنَّكَ

الْیَوْمَ

لَدَیْنَا

مَكِیْنٌ

اَمِیْنٌ

۟

قَالَ

اجْعَلْنِیْ

عَلٰی

خَزَآىِٕنِ

الْاَرْضِ ۚ

اِنِّیْ

حَفِیْظٌ

عَلِیْمٌ

۟

وَكَذٰلِكَ

مَكَّنَّا

لِیُوْسُفَ

فِی

الْاَرْضِ ۚ

یَتَبَوَّاُ

مِنْهَا

حَیْثُ

یَشَآءُ ؕ

نُصِیْبُ

بِرَحْمَتِنَا

مَنْ

نَّشَآءُ

وَلَا

نُضِیْعُ

اَجْرَ

الْمُحْسِنِیْنَ

۟

وَلَاَجْرُ

الْاٰخِرَةِ

خَیْرٌ

لِّلَّذِیْنَ

اٰمَنُوْا

وَكَانُوْا

یَتَّقُوْنَ