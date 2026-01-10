ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠ وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠ وَیٰقَوْمِ مَنْ یَّنْصُرُنِیْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۟

[ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣٠) ] وه‌ ئه‌ی قه‌ومی خۆم ئه‌گه‌ر من ئه‌و فه‌قیرو هه‌ژاره‌ موسڵمانانه‌ ده‌ربكه‌م و دووریانبخه‌مه‌وه‌ خوای گه‌وره‌ سزام ئه‌دات ئه‌و كاته‌ كێ هه‌یه‌ من بپارێزێ له‌ سزای خوای گه‌وره‌؟ ئه‌ی بۆ بیر ناكه‌نه‌وه‌.