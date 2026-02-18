سائن ان کریں۔
هود
28
28:11
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ٢٨
قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَـٰرِهُونَ ٢٨
قَالَ
يٰقَوۡمِ
اَرَءَيۡتُمْ
اِنۡ
كُنۡتُ
عَلٰى
بَيِّنَةٍ
مِّنۡ
رَّبِّىۡ
وَاٰتٰٮنِىۡ
رَحۡمَةً
مِّنۡ
عِنۡدِهٖ
فَعُمِّيَتۡ
عَلَيۡكُمۡؕ
اَنُلۡزِمُكُمُوۡهَا
وَاَنۡـتُمۡ
لَـهَا
كٰرِهُوۡنَ
٢٨
نوح ؑ نے کہا : اے میری قوم کے لوگو ! ذرا غور کرو اگر میں (پہلے سے ہی) اپنے رب کی طرف سے بیّنہ پر تھا اور (اب) اس نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطافرما دی ہے (اور یہ وہ چیز ہے) جس کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے تو کیا ہم چپکا دیں تم پر اس کو (زبردستی) جبکہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ یَـٰقَوۡمِ أَرَءَیۡتُمۡ﴾ أَخْبِرُونِي ﴿إِن كُنتُ عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ﴾ بَيَان ﴿مِّن رَّبِّی وَءَاتَىٰنِی رَحۡمَةࣰ﴾ نُبُوَّة ﴿مِّنۡ عِندِهِۦ فَعَمِيَتۡ﴾ خَفِيَتْ ﴿عَلَیۡكُمۡ﴾ وَفِي قِرَاءَة بِتَشْدِيدِ الْمِيم وَالْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ ﴿أَنُلۡزِمُكُمُوهَا﴾ أَنُجْبِرُكُمْ عَلَى قَبُولهَا ﴿وَأَنتُمۡ لَهَا كَـٰرِهُونَ ٢٨﴾ لَا نَقْدِر على ذلك
