سائن ان کریں۔
ہمارے مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔
عطیہ کریں۔
ہمارے مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔
عطیہ کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
هود
27
27:11
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ٢٧
فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًۭا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَـٰذِبِينَ ٢٧
فَقَالَ
الۡمَلَاُ
الَّذِيۡنَ
كَفَرُوۡا
مِنۡ
قَوۡمِهٖ
مَا
نَرٰٮكَ
اِلَّا
بَشَرًا
مِّثۡلَنَا
وَمَا
نَرٰٮكَ
اتَّبَعَكَ
اِلَّا
الَّذِيۡنَ
هُمۡ
اَرَاذِلُــنَا
بَادِىَ
الرَّاۡىِۚ
وَمَا
نَرٰى
لَـكُمۡ
عَلَيۡنَا
مِنۡ
فَضۡلٍۢ
بَلۡ
نَظُنُّكُمۡ
كٰذِبِيۡنَ
٢٧
تو اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی کہ ہم نہیں دیکھتے (اے نوح) آپ کو مگر اپنے جیسا ایک انسان اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں ادنیٰ درجے کے لوگ ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو
تفاسیر
تہیں
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
اردو
تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Mustafa -
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 27:11
Worldly success blinds man (52:35).
Through circumstance, the poor are the most humble.
Their hopes pinned to an unverifiable certainty in heaven.
Allah (swt) posits it is they who are indeed rich and provides us with psychological framework to pray for worldly success:
1) Your desire for the afterlife must always trump that of present earthly conditions.
2) If your love of this world surpasses it you are destined for hell.
3) The apparent po...
مزید دیکھیں
1
1
القرآن تدبر وعمل
16 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 27:11
قال علماؤنا: إنَّما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف، وصعوبة الانفكاك عنها، والأنفة من الانقياد للغير. والفقير خلي عن تلك الموانع؛ فهو سريع إلى الإجابة والانقياد، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. القرطبي:11/99.
السؤال: لماذا يقبل الحق أهل الفقر والمسكنة، ويرده أهل الرياسة والغنى غالبًا؟
وكان هذا جهلًا منهم؛ لأنهم عابوا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- بما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- إنَّما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات، ولي...
مزید دیکھیں
0
0
Tareq Abed
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 62:11-63، 27:11-28
While responding to his people after them having rejected his Prophethood on the basis that he posses no virtue over them as far as status, Nuh AS responds:
'O my people! Consider if I stand on a clear proof from my Lord and He has blessed me with a mercy (i.e. Prophethood) from Him (rahmatan min ‘indih)'
Compare this with the response of Saleh (AS) to his people, who rejected him not on the basis of his social status (as proven in the previou...
مزید دیکھیں
6
1
قرآن کی عکاسی پر مزید پڑھیں
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close