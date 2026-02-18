سائن ان کریں۔
هود
26
26:11
ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ٢٦
أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍۢ ٢٦
اَنۡ
لَّا
تَعۡبُدُوۡۤا
اِلَّا
اللّٰهَؕ
اِنِّىۡۤ
اَخَافُ
عَلَيۡكُمۡ
عَذَابَ
يَوۡمٍ
اَلِيۡمٍ
٢٦
کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے۔ مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا
العربية
Al-Sa'di
