سائن ان کریں۔
ہمارے مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔
عطیہ کریں۔
ہمارے مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔
عطیہ کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
هود
25
25:11
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ٢٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٢٥
وَلَقَدۡ
اَرۡسَلۡنَا
نُوۡحًا
اِلٰى
قَوۡمِهٖۤ
اِنِّىۡ
لَـكُمۡ
نَذِيۡرٌ
مُّبِيۡنٌۙ
٢٥
اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف (تو آپ نے کہا) کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کردینے والا ہوں
تفاسیر
تہیں
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
اردو
تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Syaari Ab Rahman
49 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 25:11-26، 46:7
JUZ 12
WHEN YOUR LIFE IS 'ALLAH-CENTRIC'
Standing alone
Facing the mighty armies of the greatest nations or
Facing all life’s challenges
You are never truly alone
Here are the timeless stories of The Prophets AS
And the elevated rank of As'habul A'raf
#Juz12
#Ramadhan
6
3
قرآن کی عکاسی پر مزید پڑھیں
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close