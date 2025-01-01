آپ 11:120 سے 11:122 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
وَكُلًّا
نَّقُصُّ
عَلَیْكَ
مِنْ
اَنْۢبَآءِ
الرُّسُلِ
مَا
نُثَبِّتُ
بِهٖ
فُؤَادَكَ ۚ
وَجَآءَكَ
فِیْ
هٰذِهِ
الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ
وَّذِكْرٰی
لِلْمُؤْمِنِیْنَ
۟
وَقُلْ
لِّلَّذِیْنَ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
اعْمَلُوْا
عَلٰی
مَكَانَتِكُمْ ؕ
اِنَّا
عٰمِلُوْنَ
۟ۙ
وَانْتَظِرُوْا ۚ
اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ
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О Мухаммад! Посредством таких откровений Мы вселяем в тебя уверенность и помогаем тебе проявлять должное терпение, подобно остальным твердым духом посланникам. Примеры, достойные для подражания, всегда побуждают людей действовать и стремиться опередить остальных, а свидетельства и многочисленные сторонники делают истину еще более убедительной. В этой суре тебе открылась истина, в которой абсолютно невозможно усомниться. Знание этого является частицей истинного знания, которое является величайшим достоинством человеческой души. А наряду с этим ниспосланное тебе откровение являются увещеванием и напоминанием для верующих. Они выслушивают увещевания и отказываются от совершения грехов, вспоминают о богоугодных поступках и совершают их.