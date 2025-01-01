فَلَا
تَكُ
فِیْ
مِرْیَةٍ
مِّمَّا
یَعْبُدُ
هٰۤؤُلَآءِ ؕ
مَا
یَعْبُدُوْنَ
اِلَّا
كَمَا
یَعْبُدُ
اٰبَآؤُهُمْ
مِّنْ
قَبْلُ ؕ
وَاِنَّا
لَمُوَفُّوْهُمْ
نَصِیْبَهُمْ
غَیْرَ
مَنْقُوْصٍ
۟۠
﴿فَلَا تَكُ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿فِی مِرۡیَةࣲ﴾ شَكّ ﴿مِّمَّا یَعۡبُدُ هَـٰۤؤُلَاۤءِۚ﴾ مِنْ الْأَصْنَام إنَّا نُعَذِّبهُمْ كَمَا عَذَّبْنَا مَنْ قَبْلهمْ وَهَذَا تَسْلِيَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَا یَعۡبُدُونَ إِلَّا كَمَا یَعۡبُدُ ءَابَاۤؤُهُم﴾ أَيْ كَعِبَادَتِهِمْ ﴿مِّن قَبۡلُۚ﴾ وَقَدْ عَذَّبْنَاهُمْ ﴿وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمۡ﴾ مِثْلهمْ ﴿نَصِیبَهُمۡ﴾ حَظّهمْ مِنْ الْعَذَاب ﴿غَیۡرَ مَنقُوصࣲ ١٠٩﴾ أَيْ تَامًّا