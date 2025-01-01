آپ 11:105 سے 11:106 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
یَوْمَ
یَاْتِ
لَا
تَكَلَّمُ
نَفْسٌ
اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ۚ
فَمِنْهُمْ
شَقِیٌّ
وَّسَعِیْدٌ
۟
فَاَمَّا
الَّذِیْنَ
شَقُوْا
فَفِی
النَّارِ
لَهُمْ
فِیْهَا
زَفِیْرٌ
وَّشَهِیْقٌ
۟ۙ
Все люди будут собраны, и никто не посмеет говорить без соизволения Аллаха. Даже пророки и благородные ангелы не посмеют ходатайствовать за творений без Его соизволения. И тогда люди разделятся на несчастных и счастливых. Несчастными окажутся грешники, которые не уверовали в Аллаха, отвергли Божьих посланников и стали ослушниками, а счастливыми будут богобоязненные правоверные.