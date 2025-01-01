فَاَمَّا
الَّذِیْنَ
شَقُوْا
فَفِی
النَّارِ
لَهُمْ
فِیْهَا
زَفِیْرٌ
وَّشَهِیْقٌ
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﴿فَأَمَّا ٱلَّذِینَ شَقُوا۟﴾ فِي عِلْمه تَعَالَى ﴿فَفِی ٱلنَّارِ لَهُمۡ فِیهَا زَفِیرࣱ﴾ صَوْت شَدِيد ﴿وَشَهِیقٌ ١٠٦﴾ صوت ضعيف