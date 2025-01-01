وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۟ؕ

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[ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (١٠٤) ] وه‌ ئه‌و رۆژه‌ دوا ناخه‌ین مه‌گه‌ر بۆ كاتی دیاریكراوی خۆی.