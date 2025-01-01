آپ 11:101 سے 11:103 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
وَمَا
ظَلَمْنٰهُمْ
وَلٰكِنْ
ظَلَمُوْۤا
اَنْفُسَهُمْ
فَمَاۤ
اَغْنَتْ
عَنْهُمْ
اٰلِهَتُهُمُ
الَّتِیْ
یَدْعُوْنَ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
مِنْ
شَیْءٍ
لَّمَّا
جَآءَ
اَمْرُ
رَبِّكَ ؕ
وَمَا
زَادُوْهُمْ
غَیْرَ
تَتْبِیْبٍ
۟
وَكَذٰلِكَ
اَخْذُ
رَبِّكَ
اِذَاۤ
اَخَذَ
الْقُرٰی
وَهِیَ
ظَالِمَةٌ ؕ
اِنَّ
اَخْذَهٗۤ
اَلِیْمٌ
شَدِیْدٌ
۟
اِنَّ
فِیْ
ذٰلِكَ
لَاٰیَةً
لِّمَنْ
خَافَ
عَذَابَ
الْاٰخِرَةِ ؕ
ذٰلِكَ
یَوْمٌ
مَّجْمُوْعٌ ۙ
لَّهُ
النَّاسُ
وَذٰلِكَ
یَوْمٌ
مَّشْهُوْدٌ
۟
Ты должен увещевать людей посредством этих повествований, которые являются подтверждением твоей пророческой миссии, а также наставлением и напоминанием для правоверных. Останки некоторых поселений погубленных народов существуют по сей день и свидетельствуют о правдивости этих повествований. А некоторые из этих поселений разрушены до основания и стерты с лица земли. Мы не поступили несправедливо, когда погубили нечестивцев, однако они сами были несправедливы к себе, когда приобщали к Аллаху сотоварищей, исповедовали неверие и проявляли упрямство. Их боги не принесли им никакой пользы, когда Аллах подверг их наказанию. И если человек не ищет защиты у Аллаха и выбирает для себя других покровителей, то они не придут к нему на помощь в трудную минуту. Они не принесут им ничего, кроме убытка и погибели. Воистину, все произойдет не так, как того ожидают многобожники.