Giriş yap
Giriş yap

Ya-Sin

.36

Yâsîn

036

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣

٨٣

Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah münezzehtir.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar
Notes placeholders