Not Almak İçin 6 Güçlü Neden - Ve Bunlar Kur'an Yolculuğunuzu Nasıl Değiştirebilir

Notlar Özelliğini Kullanmanın Faydaları

Quran.com'daki Notlar özelliği, Kuran'la olan etkileşiminizi derinleştirmenin anlamlı bir yoludur. İster çalışıyor, ister düşünüyor veya sadece mesajı daha iyi anlamaya çalışıyor olun, not almak ayetlerle daha derin bir bağ kurmanıza ve aksi takdirde unutulabilecek içgörüleri korumanıza yardımcı olabilir.

Notlar özelliği her ayetin yanında mevcuttur

Notlar Özelliği Nasıl Kullanılır

Bir Ayet Seçin: Herhangi bir ayete tıklayın ve Notlar seçeneğini seçin. Düşüncelerinizi Ekleyin: Düşüncelerinizi, hatırlatmalarınızı veya sorularınızı yazın. Kaydet: Notlarınız hesabınızın altına kaydedilecektir. Her Zaman Erişim: Profiliniz üzerinden veya doğrudan ayet üzerinden notlarınıza geri dönün.

Bir ayet için not kaydettiğinizde not simgesi mavi renge dönüşecek ve bu sayede daha sonraki okumalarınızda daha önce not eklediğiniz ayetleri kolayca tespit edebileceksiniz.

1 . Kişisel Yansıma ve Manevi Büyüme

Not almak, Kuran ile kişisel yolculuğunuzu belgelemenizi sağlar. Çalışırken düşüncelerinizi, sorularınızı ve netlik anlarınızı kaydedin. Zamanla, bu notlar ruhsal gelişiminizin ve derinleşen anlayışınızın değerli bir kaydı haline gelir.

Kuran'ı okurken düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve fark ettiklerinizi -ister basit, ister derin olsun- not alın.

Kuran'ı hızlı bir şekilde, durmadan okumak yerine, ayetleriyle aktif olarak meşgul olarak onunla ilişkinizi güçlendirin.

Not örnekleri:

2 . Çalışmanızı Düzenleyin ve Koruyun

Hiç bir dersten veya dersten ayrılıp bir deftere, not uygulamasına veya belgeye karaladığınız notları unuttunuz mu? Bir ayeti tekrar okuduğunuzda ayet düzeyinde kolayca erişebileceğiniz bir ayette aldığınız her nota erişebildiğinizi hayal edin.

3 . Her Yerden, Her Zaman Erişim

Başlamak için ücretsiz bir giriş oluşturmanız yeterli.

Notlarınız Quran.com hesabınızda güvenli bir şekilde saklanır.

Cihazlar arasında senkronizasyon sağlayın; mobil, tablet veya masaüstünde çalışmalarınıza devam edin.

4 . Gelişmiş Ezberleme ve Tekrar

İster aktif olarak ezberleyin, ister öğrendiklerinizi tekrar edin, notlar ezberlemede güçlü bir yardımcı olabilir.

Ezberlemeyi kolaylaştırmak için ayetlerin yanına açıklama veya hatırlatıcılar yazın.

Daha sonra tekrar etmek üzere zor kelimeleri veya kavramları not alın.

Ezberleme çizelgelerindeki ilerlemeyi işaretlemek için notları kullanın.

5 . Düşüncelerinizi paylaşın ki başkaları da faydalanabilsin

Quran.com'daki notlar özel olarak kaydedilirken, seçili düşünceleri QuranReflect.com'da herkese açık olarak paylaşma seçeneğiniz de var. Bu, Kuran ile düşünceli bir etkileşimi teşvik etmek için tasarlanmış kar amacı gütmeyen bir topluluk platformudur - akademik tefsir yoluyla değil (ki bu nitelikli akademisyenlere ayrılmıştır), ancak nitelikli bir moderasyon ekibi tarafından incelenen ve yönlendirilen samimi, kişisel düşünceler yoluyla.

Allah, sadece âlimleri değil, bütün müminleri tedbîre davet ediyor:

Ey Peygamber! Bu, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. (Sad Suresi, 38:29)

Yansıtma yapmak için kullanabileceğiniz Kişisel Yansıtma Sorularına Örnekler:

Bu ayet sizi hangi açılardan etkiledi veya size ilham verdi?

Geliştirebileceğiniz herhangi bir özellik veya eylemden bahsediliyor mu?

Hayatınıza uygulayabileceğiniz bir vaat veya uyarı/yasak var mı?

Daha Derin İçgörüler:

Allah'ın isimleri geçiyor mu ve bunların ayetle nasıl bir bağlantısı var?

Hangi kelimeler veya dilsel özellikler dikkatinizi çekti?

Ayetin bağlamı, diğer Kur'an ayetleri, hadisler veya olaylarla bağlantı kurabilir misiniz?

Paylaşıldığında, yansımalarınız başkalarıyla derin bir şekilde yankılanabilir ve Kur'an merkezli bir büyüme topluluğunu besleyebilir. QuranReflect.com/faq adresinden daha fazla bilgi edinin ve yansımalarınızı zenginleştirmek için Beş Merceği keşfedin.

Yolculuğunuza Bugün Başlayın

Kuran, ömür boyu bir arkadaştır ve Notlar özelliğini kullanmak onunla anlamlı, etkileşimli bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir. Düşünceleri yakalamak, zorlukları işaretlemek, içgörüleri korumak ve daha fazlası için kullanın. Zamanla, inşaAllah, Allah'ın Kitabı ile çabanızın, samimiyetinizin ve gelişiminizin kişisel bir kaydı haline gelecektir.

Sizi, her gün Kuran'la bağlantı kurmaya -sadece bir ayet bile olsa- kendinizi zorlamaya ve bir an durup düşünmeye ve bir not yazmaya davet ediyoruz. Bu küçük, tutarlı eylemin, Allah'ın Kitabı ile ilişkinizi, her seferinde bir ayet olmak üzere, derinleştirmenin bir aracı olmasına izin verin.

Allah, Kur'an'ı göğsünüzün nuru, kalbinizin baharı, üzüntülerinizin gidericisi ve sıkıntılarınızın ferahlatıcısı kılsın. Amin.