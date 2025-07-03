Notlar Özelliğini Kullanmanın Faydaları
Quran.com'daki Notlar özelliği, Kuran'la olan etkileşiminizi derinleştirmenin anlamlı bir yoludur. İster çalışıyor, ister düşünüyor veya sadece mesajı daha iyi anlamaya çalışıyor olun, not almak ayetlerle daha derin bir bağ kurmanıza ve aksi takdirde unutulabilecek içgörüleri korumanıza yardımcı olabilir.
Notlar özelliği her ayetin yanında mevcuttur
Bir ayet için not kaydettiğinizde not simgesi mavi renge dönüşecek ve bu sayede daha sonraki okumalarınızda daha önce not eklediğiniz ayetleri kolayca tespit edebileceksiniz.
Not almak, Kuran ile kişisel yolculuğunuzu belgelemenizi sağlar. Çalışırken düşüncelerinizi, sorularınızı ve netlik anlarınızı kaydedin. Zamanla, bu notlar ruhsal gelişiminizin ve derinleşen anlayışınızın değerli bir kaydı haline gelir.
Not örnekleri:
Hiç bir dersten veya dersten ayrılıp bir deftere, not uygulamasına veya belgeye karaladığınız notları unuttunuz mu? Bir ayeti tekrar okuduğunuzda ayet düzeyinde kolayca erişebileceğiniz bir ayette aldığınız her nota erişebildiğinizi hayal edin.
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İster aktif olarak ezberleyin, ister öğrendiklerinizi tekrar edin, notlar ezberlemede güçlü bir yardımcı olabilir.
Quran.com'daki notlar özel olarak kaydedilirken, seçili düşünceleri QuranReflect.com'da herkese açık olarak paylaşma seçeneğiniz de var. Bu, Kuran ile düşünceli bir etkileşimi teşvik etmek için tasarlanmış kar amacı gütmeyen bir topluluk platformudur - akademik tefsir yoluyla değil (ki bu nitelikli akademisyenlere ayrılmıştır), ancak nitelikli bir moderasyon ekibi tarafından incelenen ve yönlendirilen samimi, kişisel düşünceler yoluyla.
Allah, sadece âlimleri değil, bütün müminleri tedbîre davet ediyor:
Ey Peygamber! Bu, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. (Sad Suresi, 38:29)
Yansıtma yapmak için kullanabileceğiniz Kişisel Yansıtma Sorularına Örnekler:
Daha Derin İçgörüler:
Paylaşıldığında, yansımalarınız başkalarıyla derin bir şekilde yankılanabilir ve Kur'an merkezli bir büyüme topluluğunu besleyebilir. QuranReflect.com/faq adresinden daha fazla bilgi edinin ve yansımalarınızı zenginleştirmek için Beş Merceği keşfedin.
Kuran, ömür boyu bir arkadaştır ve Notlar özelliğini kullanmak onunla anlamlı, etkileşimli bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir. Düşünceleri yakalamak, zorlukları işaretlemek, içgörüleri korumak ve daha fazlası için kullanın. Zamanla, inşaAllah, Allah'ın Kitabı ile çabanızın, samimiyetinizin ve gelişiminizin kişisel bir kaydı haline gelecektir.
Sizi, her gün Kuran'la bağlantı kurmaya -sadece bir ayet bile olsa- kendinizi zorlamaya ve bir an durup düşünmeye ve bir not yazmaya davet ediyoruz. Bu küçük, tutarlı eylemin, Allah'ın Kitabı ile ilişkinizi, her seferinde bir ayet olmak üzere, derinleştirmenin bir aracı olmasına izin verin.
Allah, Kur'an'ı göğsünüzün nuru, kalbinizin baharı, üzüntülerinizin gidericisi ve sıkıntılarınızın ferahlatıcısı kılsın. Amin.