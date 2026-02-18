Giriş yap
26:94
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤

٩٤

Onlar, azgınlar ve İblis'in adamları, hepsi, tepetakla oraya atılırlar.
