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37:160
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠

١٦٠

Allah'ın içten bağlı kulları bunların dışındadır.
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